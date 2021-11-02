Водителей предупредили о повышении штрафов

Для российских водителей вырастут несколько видов штрафов за быструю езду. В частности, повышение штрафов планируется за превышение скорости с 20 до 40 километров в час. Такой информацией поделилось издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

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«В Минюсте заявили, что документ [проект нового КоАП] находится „на завершающей стадии подготовки“ и не предусматривает повышения штрафов за превышение скорости. Наказания будут предусмотрены за превышение на 20—40 км/ч, на 40—60 км/ч, свыше 60 км/ч и за повторное превышение более чем на 40 км/ч», — передает информацию «Коммерсант».

Однако одно ужесточение для российских водителей, которые любят превысить скорость, все же планируется. В частности, было предложено поднять максимальный штраф за превышение на 60—80 км/ч в два раза — до 5 тысяч рублей.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила о штрафе за опасное вождение, который войдет в новый Кодекс административных правонарушений, передает Vse42.Ru. Размер наказания составит 3 тысячи рублей, уточняет Nation News. Рукавишникова отметила, что подобная агрессивная езда может спровоцировать ДТП. Эту информацию приводит RT.