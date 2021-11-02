Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.94
Войти в почту

«Коммерсант»: Минюст готовит повышение штрафов для водителей

Ura.Ru
59 минут назад

Для российских водителей вырастут несколько видов штрафов за быструю езду. В частности, повышение штрафов планируется за превышение скорости с 20 до 40 километров в час. Такой информацией поделилось издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Водителей предупредили о повышении штрафов
Фото: ТАССТАСС

«В Минюсте заявили, что документ [проект нового КоАП] находится „на завершающей стадии подготовки“ и не предусматривает повышения штрафов за превышение скорости. Наказания будут предусмотрены за превышение на 20—40 км/ч, на 40—60 км/ч, свыше 60 км/ч и за повторное превышение более чем на 40 км/ч», — передает информацию «Коммерсант».

Однако одно ужесточение для российских водителей, которые любят превысить скорость, все же планируется. В частности, было предложено поднять максимальный штраф за превышение на 60—80 км/ч в два раза — до 5 тысяч рублей.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила о штрафе за опасное вождение, который войдет в новый Кодекс административных правонарушений, передает Vse42.Ru. Размер наказания составит 3 тысячи рублей, уточняет Nation News. Рукавишникова отметила, что подобная агрессивная езда может спровоцировать ДТП. Эту информацию приводит RT.

"Письма счастья" от ГИБДД получат не все "штрафники"

При этом автоэксперт раскритиковал предложение о новом штрафе. Он считает, что для фиксации факта опасного вождения нужна длительная видеосъемка нарушения.

Автоновости,Ирина Рукавишникова,Минюст РФ,ГИБДД,Совет Федерации,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители