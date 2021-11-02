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В Мосгордуме предложили штрафовать за превышение скорости на 5 км/ч

Газета.Ruиещё 2
42 минуты назад

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина предложила ужесточить наказание для водителей, превышающих скорость. Поправками к КоАП предлагается снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 5 километров в час, при этом нарушителей хотят штрафовать на сумму до 20 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

В Москве предложили штраф за превышение на 5 км/ч
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Так, при превышении на 5–10 км/ч хотят штрафовать на 500 рублей, 10-20 км\ч «стоят» 1000 рублей, а 20-40 км/ч — 2500 рублей. Если водитель нарушит скоростной режим на 40-60 км/ч, предлагается наказывать его обязательными работами до 35 часов или штрафом 10 тыс. рублей, на 60–80 км/ч — до 60 часов обязательных работ или штрафом 15–20 тыс. рублей с лишением прав. Наконец, Беседина считает, что при превышении более чем на 80 км/ч следует наказывать административным арестом до 15 суток с лишением прав, а возможность оплаты штрафов за нарушение скоростного режима нужно отменить.

По словам замглавы столичного дептранса Андрея Корнеева, законопроект нужно доработать и установить лимит на уровне 10 километров в час. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов считает, что нештрафуемый порог позволяет избежать наказания при «рваных» скоростных режимах, когда знаки на дорогах меняются слишком часто, а водитель не успевает замедлиться.

Ранее стало известно, что в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появилось упоминание штрафа за опасное вождение.

Автоновости,Павел Тарасов,Мосгордума,
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