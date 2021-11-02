До 20 тысяч: водителям грозят новые штрафы

Мосгордума планирует рассмотреть инициативу депутата Дарьи Бесединой о снижении так называемого нештрафуемого порога с 20 км/ч до 5 км/ч и резком увеличении штрафов для водителей, превышающих скорость. Об этом пишет «Коммерсант».

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По данным издания, в проекте поправок к КоАП депутат партии «Яблоко» предлагает за превышение скорости в 5–10 км/ч штрафовать на 500 рублей, за превышение в 10–20 км/ч — на 1 тысячу руб. Если же водитель превысит скорость на 20–40 км/ч, ему грозит штраф в 2,5 тысячи рублей. А за превышение скорости на 40–60 км/ч парламентарий предлагает наказывать 35 часами обязательных работ или штрафом в 10 тыс. рублей, вместо действующего сейчас штрафа в 1–1,5 тыс. рублей.

Серьезное наказание грозит и водителям, которые превысят скорость на 60–80 км/ч: до 60 часов обязательных работ или штраф в размере 15–20 тыс. рублей с лишением прав. Если же превышение скорости будет более чем на 80 км/ч, то лихачей предложено арестовывать на 15 суток с лишением прав.

Кроме того, депутат уверена, что необходимо отменить возможность уплаты подобных штрафов со скидкой.

По данным издания, проект поправок к КоАП «концептуально» поддержал департамент транспорта. Также похожая система наказания содержится в проекте нового КоАП Минюста.

При этом замглавы дептранса Андрей Корнеев отметил, что проект нуждается в доработке, в частности, нештрафуемый порог должен составлять 10 километров в час, так как водителю сложно определять точную скорость во время движения.