АвтоВАЗ увеличил скорость производства

Youtube-канал «На заводе» опубликовал видео о модернизации сборочной линии Lada Niva Legend и Niva Travel. Производство обоих внедорожников работает без простоев уже месяц, однако заказов на модели так много, что завод не успевал их обрабатывать. C улучшением линии повысились и темпы выпуска: участок по сборке редуктора и задних мостов значительно уменьшили, и теперь логистика исключает ненужные пути.

В ролике приводятся подробности модернизации линии: на участке по сборке редуктора и задних мостов изменили схемы и принципы работы, производство шасси получило специальные механизмы, передающие детали между станками. Также удалось отказаться от устаревшей формы конвейерной подачи, в результате чего его площадь сократилась с 1800 до 600 квадратных метров.

В результате улучшения сказались на производственных процессах, темпы сборки деталей стали выше.

АвтоВАЗ намерен продолжить оптимизацию: в частности, в скором времени будет реализован проект по открытию собственной зоны китинга (загрузка в контейнер с ячейками комплектующих, включенных в состав конвейера), а поставки автоматизируют.