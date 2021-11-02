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АвтоВАЗ улучшил линию сборки Lada Niva и увеличил скорость производства

Motor.ru
1 час назад

Youtube-канал «На заводе» опубликовал видео о модернизации сборочной линии Lada Niva Legend и Niva Travel. Производство обоих внедорожников работает без простоев уже месяц, однако заказов на модели так много, что завод не успевал их обрабатывать. C улучшением линии повысились и темпы выпуска: участок по сборке редуктора и задних мостов значительно уменьшили, и теперь логистика исключает ненужные пути.

АвтоВАЗ увеличил скорость производства
Фото: Motor.ruMotor.ru

В ролике приводятся подробности модернизации линии: на участке по сборке редуктора и задних мостов изменили схемы и принципы работы, производство шасси получило специальные механизмы, передающие детали между станками. Также удалось отказаться от устаревшей формы конвейерной подачи, в результате чего его площадь сократилась с 1800 до 600 квадратных метров.

В результате улучшения сказались на производственных процессах, темпы сборки деталей стали выше.

АвтоВАЗ намерен продолжить оптимизацию: в частности, в скором времени будет реализован проект по открытию собственной зоны китинга (загрузка в контейнер с ячейками комплектующих, включенных в состав конвейера), а поставки автоматизируют.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ изменил план относительно производства пятидверной Lada Niva. Изначально предполагалось, что удлиненный внедорожник снимут с конвейера в декабре, однако модели продлили жизнь на месяц. Причиной такого решения стало то, что Lada не успевает выпустить необходимое количество пятидверных внедорожников в срок — сказались постоянные перебои в работе завода по причине нехватки компонентов. По той же причине дилеры до декабря не принимают заказы на трехдверные Нивы.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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