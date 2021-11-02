Самая дешевая модель Geely снова покинула Россию

Кросс-хэтчбек Geely GS вновь исчез из модельного ряда китайской марки в России. Это уже не первый «уход» автомобиля: перерывы в поставках наблюдались и в прошлом году, а в апреле 2021-го GS и вовсе убрали с официального сайта – правда, он вернулся через полтора месяца с подросшим ценником. Теперь же продажи самой доступной модели марки снова остановились по причине «нехватки некоторых компонентов», хотя на сайте Geely она еще присутствует.

Фото: © Geely © Geely

Продажи Geely GS, известного на других рынках под именем Emgrand GS, стартовали в России в 2019 году. Тогда в страну ввозили хэтчбеки китайской сборки. Весной нынешнего года продажи GS ненадолго прекратились, после чего модель вернулась: в Россию привезли партию автомобилей GS «с другого рынка», собранную на белорусском предприятии «БелДжи». Как сообщает Drom, на сегодняшний день партия раскуплена.

Всего с начала года Geely удалось продать в России 191 экземпляр GS, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Самым удачным для модели месяцем стал июнь, когда хэтчбек разошелся в количестве 99 штук. Продажи постепенно падали, а в сентябре хозяина нашел только один GS.

Отмечается, что поставки прекращены из-за нехватки комплектующих, которые производители стараются пускать на досборку наиболее популярных моделей. Таким образом, Geely GS в нынешнем поколении может не вернуться на российский рынок: его Одобрение типа транспортного средства действует до июня 2022 года, а дефицит вряд ли будет устранен до этого срока, прогнозируют эксперты.