Самая дешевая модель Geely снова покинула Россию

Кросс-хэтчбек Geely GS вновь исчез из модельного ряда китайской марки в России. Это уже не первый «уход» автомобиля: перерывы в поставках наблюдались и в прошлом году, а в апреле 2021-го GS и вовсе убрали с официального сайта – правда, он вернулся через полтора месяца с подросшим ценником. Теперь же продажи самой доступной модели марки снова остановились по причине «нехватки некоторых компонентов», хотя на сайте Geely она еще присутствует.
Продажи Geely GS, известного на других рынках под именем Emgrand GS, стартовали в России в 2019 году. Тогда в страну ввозили хэтчбеки китайской сборки. Весной нынешнего года продажи GS ненадолго прекратились, после чего модель вернулась: в Россию привезли партию автомобилей GS «с другого рынка», собранную на белорусском предприятии «БелДжи». Как сообщает Drom, на сегодняшний день партия раскуплена.
Всего с начала года Geely удалось продать в России 191 экземпляр GS, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Самым удачным для модели месяцем стал июнь, когда хэтчбек разошелся в количестве 99 штук. Продажи постепенно падали, а в сентябре хозяина нашел только один GS.
Отмечается, что поставки прекращены из-за нехватки комплектующих, которые производители стараются пускать на досборку наиболее популярных моделей. Таким образом, Geely GS в нынешнем поколении может не вернуться на российский рынок: его Одобрение типа транспортного средства действует до июня 2022 года, а дефицит вряд ли будет устранен до этого срока, прогнозируют эксперты.
Переднеприводный Geely GS поставляли в Россию с безальтернативным 1,8-литровым «атмосферником» мощностью 133 лошадиные (170 Нм крутящего момента) Пару ему составлял только «робот» с двумя сцеплениями, хотя ранее была доступна шестиступенчатая «механика». Стоимость стартовала с 1 319 990 рублей, что на 67 090 рублей меньше начальной цены Coolray, занявшего место наиболее доступной модели Geely.