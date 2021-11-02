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В Лада Ларгус появятся камеры заднего вида

Car.ru
57 минут назад

Уже в декабре этого года вариант фургона Lada Largus получит камеру заднего вида. Об этом сообщается на сайте автомобильного портала Lada. В настоящий момент камера заднего вида устанавливается на универсал Lada Largus.

В Лада Ларгус появятся камеры заднего вида
Фото: Car.ruCar.ru

К счастью, выбор будет доступен в двух двигателях - 90-литровом агрегате мощностью 106 л.с. и крутящим моментом 1,6, - однако две первоначальные компоновки камер Largus не будут включены: если вам нужно использовать приложение, вы можете сделать это, следуя подключению. Это размещение мультимедийного пакета Comfort Multimedia и Comfort Multimedia Plus и верхней формы.

Дополнительные расходы на камеру не были высечены на камне. Фургон LADA Largus с мотором мощностью 90 л.с. (с комфортной отделкой и пакетом интерактивных медиа) стоит от 916 900 рублей, сопоставимый автомобиль с еще более мощным мотором стоит 936 900 тысяч рублей.

Начиная примерно с 2021 года, у Lada Largus FL есть камера заднего вида, как дополнительный потенциальный выбор.

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