Проверять водителей на регулярное употребление алкоголя начнут с 1 марта

Проверять водителей на регулярное употребление алкоголя планируется начать с 1 марта следующего года. Впрочем, не всех водителей, а только тех, у которых выявлены признаки заболевания или которым потребовалась водительская медсправка в связи с лишением прав из-за управления в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования.

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Проект приказа Минздрава о новом порядке освидетельствования водителей вновь размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

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Напомним, что ранее Минздрав планировал заставить всех водителей и кандидатов в водители поголовно обязать сдавать для получения этой справки мочу и кровь для анализа. Мочу планировалось брать для исследования на наличие психоактивных веществ, а кровь - на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Если человек каждый день выпивает, то анализ это отразит.

Анализы эти не из дешевых, да и делаются не один день. Поэтому срок получения справки мог растянуться до недели, а ее стоимость вырастала в разы.

Этот спорный приказ вызвал такой ажиотаж, что люди выстроились в километровые очереди у медкомиссий накануне его вступления в силу. После чего срок его вступления в силу был перенесен и несколько раз откладывался. Последней датой вступления в силу значилось 1 января 2022 года. К этому моменту был разработан новый приказ, в котором сдавать эти дорогостоящие анализы требовалось уже не всем, а только тем, у кого есть признаки заболевания, являющегося противопоказанием для управления транспортным средством. Грубо говоря, на прием к наркологу водитель пришел пьяным. Также он предусматривал брать эти анализы в обязательном порядке у тех, кто был ранее лишен прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Этот проект был одобрен общественностью но почему-то так и не был утвержден.

И вот появился новый проект, который предусматривает те же условия. То есть мочу и кровь должны сдавать водители либо с признаками заболевания, либо ранее лишенные прав. Он был одобрен Аналитическим центром при правительстве РФ по регуляторной гильотине, а теперь вывешен для общественного обсуждения.

Но изменена дата вступления в силу этого документа. Планируется, что новый порядок проверки водителей начнет действовать с 1 марта следующего года, а не с 1 января. При этом до 1 марта будет действовать старый порядок, который работает и сейчас.

Согласно проекту, само по себе выявление психоактивных веществ в моче или регулярной алкогольной нагрузки в крови - это не противопоказание к управлению транспортным средством. Если анализы дали положительный результат, то водителя направят на дополнительное обследование, включающее осмотр врачом-психиатром, наркологом и лабораторные исследования, для того, чтобы установить наличие или отсутствие психических расстройств и расстройств поведения, при которых нельзя управлять транспортом.

В наиболее сложных случаях решать, есть противопоказания или нет, будет медицинская комиссия. Но если при положительных анализах водитель откажется от дополнительного обследования, то медицинскую справку он не получит.

Поясним, какие признаки такого заболевания, как алкоголизм или наркомания, послужат поводом для направления на анализы. Это неустойчивость позы, покраснение лица, дрожание рук, несвязная речь, а также неадекватное поведение. То есть все признаки нетрезвого человека или человека с глубокого похмелья.