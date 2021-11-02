Honda дает новую жизнь модели Integra

Японцы возродили известную в прошлом модель Honda Integra.

Фото: Honda Honda

Четыре поколения модели Honda Integra выпускались с 1985 до 2006 года, а теперь компания решила снова использовать известное в прошлом название для нового седана, который представляет собой разновидность модели Honda Civic.

Автомобиль получил отличные от «Сивика» бампера и светотехнику, но габариты остались почти теми же. В салоне — иной декор, однако виртуальные приборы, медиасистема с девятидюймовым экраном, люк и панорамная крыша тоже достались машине от модели Honda Civic.

Моторная гамма включает 1,5-литровый двигатель, развивающий 182 л. с., хотя «Сивик» предлагается еще и со 129-сильным мотором, но зато «Интегра» доступна не только с вариатором, как исходник, но и с шестиступенчатой механикой.

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