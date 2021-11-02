Туман нарушил работу камер ГИБДД

Плохая видимость на дорогах столичного региона из-за сохраняющегося тумана ослабила функциональные возможности дорожных камер. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин. В таких погодных условиях дорожная аппаратура может попросту не заметить нарушителя ПДД, рассказал он.
«Тут чудес не бывает. Если вы стоите на вышке рядом с камерой и не видите машин, то и она их не увидит. Аппарат видит в том же самом осязаемом спектре, что и глаза человека. Если камера стоит невысоко и недалеко от дороги и контролирует две-три полосы, то она видит — как и человек. Там, где камера контролирует девять полос и стоит на большой высоте, снижается контроль трафика», — сказал Ласкин.
По словам собеседника, такие погодные условия сравнимы по степени затруднения для камер с налипшей на номера грязью. Однако в будущем возможно появление устройств, которые смогут «пробивать» туман.
«Если бы камеры работали в каком-нибудь радиочастотном спектре, тогда туман — не помеха. Но радиовидение — это будущее, пока таких устройств нет. Все нужно отдать на откуп техническому прогрессу, когда появятся терагерцовые волны, когда можно будет видеть изображение не в спектре видимого света, а в спектре миллиметровых волн, — тогда не будет важно, день, ночь или туман», — добавил эксперт.
В Москве и области с 1 ноября сохраняется сильный туман, видимость упала до нескольких сотен метров, а в ГИБДД призывали водителей не выезжать на дороги.