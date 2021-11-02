Туман нарушил работу камер ГИБДД

«Тут чудес не бывает. Если вы стоите на вышке рядом с камерой и не видите машин, то и она их не увидит. Аппарат видит в том же самом осязаемом спектре, что и глаза человека. Если камера стоит невысоко и недалеко от дороги и контролирует две-три полосы, то она видит — как и человек. Там, где камера контролирует девять полос и стоит на большой высоте, снижается контроль трафика», — сказал Ласкин.