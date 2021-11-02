УАЗ призвал покупателей жаловаться на завышающих цены дилеров

Клиенты могут обратиться на горячую линию завода

Фото: УАЗ / vk.com УАЗ / vk.com

На официальной странице Ульяновского автозавода опубликовали обращение к клиентам, которые намерены приобрести новый автомобиль. Их призвали сообщать о случаях завышения цен в дилерских центрах УАЗа: покупателям предложили ориентироваться на стоимость машин в онлайн-витрине, где указан «гарантированный финальный прайс конкретного экземпляра с учетом всех скидок и акций». Если же предложенная продавцом цена выше чем та, которая указана на сайте марки, то УАЗ рекомендует позвонить на горячую линию.

В УАЗе отмечают, что «современные диджитал-инструменты продаж позволяют сделать стоимость автомобиля максимально прозрачной». В комментариях некоторые пользователи со скепсисом отнеслись к предложению жаловаться на продавцов: они отмечают, что подобные методы не действуют, и дилеры продолжают накручивать цены за счет установки дополнительного оборудования.

Известны и другие случаи, когда дилеры завышали стоимость машин в два раза — например, в этом уличили продавцов в салонах Lada. Одна из самых популярных схем при покупке автомобиля в кредит — это навязать покупателю страхование жизни и каско, цены на которое достигают нескольких сотен рублей. Отметились и дилеры Toyota, которые продают новый Land Cruiser 300 с наценкой в несколько миллионов рублей, пугая клиентов долгим ожиданием машины.