Туман нарушил работу дорожных камер в Москве

Опустившийся на Москву и Московскую область туман ослабил функциональные возможности дорожных камер, рассказал генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин.

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По его словам, дорожная аппаратура видит в том же осязаемом спектре, что и глаза человека. Поэтому если человек не может видеть номера нарушителей, находясь рядом с камерой, то и она их не увидит.

«Если камера стоит невысоко и недалеко от дороги и контролирует две-три полосы, то она видит — как и человек. Там, где камера контролирует девять полос и стоит на большой высоте, снижается контроль трафика», - сказал Ласкин «Газете.ру».

Как отметил специалист, такие погодные условия вызывают те же затруднения для камер, как и налипшая на номерные знаки грязь. По его словам, в будущем возможно появление камер, которые будут работать в радиочастотном спектре и смогут видеть через туман.

«Радиовидение — это будущее, пока таких устройств нет. Все нужно отдать на откуп техническому прогрессу, когда появятся терагерцовые волны, когда можно будет видеть изображение не в спектре видимого света, а в спектре миллиметровых волн, — тогда не будет важно, день, ночь или туман», - отметил гендиректор компании «Астролаб».