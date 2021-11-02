Top Gear выбрал пять лучших быстрых машин в 2021 году

Редактор британского журнала Top Gear Джек Рик назвал пятерку самых лучших автомобилей с высокими динамическими показателями в 2021 году. Видеоролик с рассказом о машинах вышел на YouTube-канале издания.

Фото: Hyundai Hyundai

Среди 26 различных моделей, которые участвовали в отборе, первое место досталось хот-хэтчу Hyundai i20 N. Главными качествами корейского хэтчбека назвали его компактные размеры, множество настроек системы выбора режимов движения, сцепление с трассой и ценовую доступность. i20 N оснащается четырехцилиндровым турбомотором объемом 1,6 л, который выдает 204 л.с. и 275 Нм, разгон до «сотни» занимает 6,7 секунды.