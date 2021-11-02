Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Top Gear выбрал пять лучших быстрых машин в 2021 году

Газета.Ru
3 часа назад

Редактор британского журнала Top Gear Джек Рик назвал пятерку самых лучших автомобилей с высокими динамическими показателями в 2021 году. Видеоролик с рассказом о машинах вышел на YouTube-канале издания.

Top Gear выбрал пять лучших быстрых машин в 2021 году
Фото: HyundaiHyundai

Среди 26 различных моделей, которые участвовали в отборе, первое место досталось хот-хэтчу Hyundai i20 N. Главными качествами корейского хэтчбека назвали его компактные размеры, множество настроек системы выбора режимов движения, сцепление с трассой и ценовую доступность. i20 N оснащается четырехцилиндровым турбомотором объемом 1,6 л, который выдает 204 л.с. и 275 Нм, разгон до «сотни» занимает 6,7 секунды.

Второе место досталось модели, которая не производится уже больше 20 лет — спортивному хэтчбеку Peugeot 205 GTi. Над ним работала компания Tolman Engineering, занимающаяся реставрацией автомобилей. Третье место занял новый седан BMW M3 с большой и вытянутой решеткой радиатора, пятерку замкнули Porsche 911 GT3 и Ferrari SF90, первая серийная гибридная модель в истории итальянской марки.

Автоновости,Hyundai i20,Peugeot 205,BMW M3,Porsche 911,Hyundai,Ferrari,BMW,Peugeot,Porsche,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители