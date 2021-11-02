Chevrolet Silverado превратили в экстремальный вездеход Beast

Компания Chevrolet привезла на SEMA концепт Beast. Вездеход использует шасси пикапа Silverado, компрессорную «восьмерку» Chevrolet Performance, гоночные компоненты подвески и внешне похож на тактический внедорожник Infantry Squad Vehicle для армии США. Цель проекта — продемонстрировать возможности тюнинга грузовиков с помощью фирменных запчастей Chevy.

Фото: Chevrolet Chevrolet

В основу «Зверя» легло шасси Chevrolet Silverado. Раму серийного пикапа модифицировали и укоротили, внедрив трубчатый каркас из хромомолибденовой стали. Кузовные панели изготовили заново, причем они прикрывают внутренности частично, как у гоночных внедорожников. Передняя подвеска концепта состоит из кастомных верхних и нижних рычагов, а также регулируемых амортизаторов с выносными резервуарами. Задняя имеет пять точек крепления и тягу Панара.

Внедорожник оснащен тормозами Chevrolet Performance Big Brake Upgrade System с шестипоршневыми суппортами Brembo спереди. Колеса Raceline RTM260M Avenger Beadlock диаметром 20 дюймов обуты в покрышки AMP Terrain Attack M/T размерностью 37x13,5. Дорожный просвет прототипа — 343 миллиметра. Углы въезда, съезда и рампы составляют 45, 46,5 и 35 градусов соответственно. Под капотом — «коробочный» V8 6.2 LT4 с приводным нагнетателем. Агрегат развивает 659 лошадиных сил и работает в паре с 10-диапазонным автоматом. Привод полный, с двухступенчатой «раздаткой».