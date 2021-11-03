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Назван самый экономичный и живучий автомобиль

Елена Прошина
37 минут назад

Самый экономичный и живучий автомобиль, который можно приобрести на вторичном рынке в России — это Peugeot 408 с турбодизельным двигателем 1,6 DV6CM. Такое мнение высказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Назван самый экономичный и живучий автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Зиновьев, главная особенность модели — адаптированный для России двигатель мощностью 112-115 л.с. Мотор неприхотлив, экономичен и популярен — им до сих пор оснащают коммерческие автомобили, а ранее его устанавливали на многие модели Volvo, Ford и Mazda. Расход дизельного топлива составляет 4,9 литра на 100 км пробега.

Также в плюсах седана оказались отличная шумоизоляция, качественный пластик, надежная подвеска и низкая стоимость обслуживания.

Среди проблем автомобиля эксперт назвал редкие течи и сор в масляных каналах турбонагнетателя. Кроме того, периодически требуется чистка клапанов EGR. Однако до 250 тыс. километров пробега владельцы, скорее всего, не столкнутся с серьезными проблемами, а в целом ресурс мотора превышает 500 тыс. км, что вполне достижимо при своевременном обслуживании.

Стоимость Peugeot 408 на вторичном рынке сейчас составляет около 600 тыс. рублей за автомобиль 2013-2015 годов выпуска с пробегом менее 100 тыс. км. Как отметил Зиновьев, до появления первых проблем такая машина проедет, по меньшей мере, еще 150 тыс. км.

Автоновости,Peugeot 408,Mazda,Volvo,Peugeot,Сергей Зиновьев,Ford,За рулем,
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