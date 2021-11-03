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Россиян ждут массовые рейды на нетрезвых водителей

Мария Иванова
1 час назад

Во время нерабочих дней и ноябрьских праздников ГИБДД будет проводить рейды по поимке нетрезвых водителей. Об этом сообщает РИА Новости.

ГИБДД устроит массовые рейды по стране
Фото: ТАССТАСС

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В четверг, 4 ноября, Россия празднует День народного единства, благодаря этому дни с 4 по 7 ноября и так были праздничными выходными. Из-за коронавируса к ним добавили три нерабочих дня - с понедельника, 1 ноября, по среду, 3 ноября.

В некоторых регионах нерабочие дни начались раньше, в других их планируют продлить.

Пьяные водители выплатили 3 млрд рублей штрафов

В ГИБДД рассказали, что до конца нерабочих дней автоинспекторы будут проводить массовые рейды и специальные операции для «предупреждения различных нарушений ПДД», в том числе пьяной езды.

«Никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время», - подчеркнули в ГИБДД.

С начало 2021 года в России провели около 40 тыс. массовых проверок, во время которых инспекторы поймали 42 тыс. нетрезвых водителей.

За пьяную езду в РФ штрафуют на 30 тыс. рублей и лишают прав на срок до двух лет, за рецидив водителям грозит уголовное дело.
Автоновости,Владимир Путин,ГИБДД,
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