ГИБДД объявила о массовых рейдах в ноябрьские праздники

ГИБДД анонсировала массовые рейды на ноябрьских праздниках и во время нерабочих дней. Проверки и спецоперации будут направлены на предупреждение различных нарушений ПДД и поиск нетрезвых водителей.
«Никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время. Напротив, сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме», — написали в пресс-службе МВД.
С начала года в России прошло около 40 тыс. массовых проверок, в ходе которых выявлено более 42 тыс. водителей с признаками опьянения, сообщили в ведомстве. Также в ГИБДД напомнили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте «следует осуществлять только в случае крайней необходимости».
Ранее стало известно, что максимальную скорость в 30 км/ч установят на четырех улицах Москвы.