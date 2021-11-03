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Максимальную скорость в 30 км/ч установят на четырех улицах Москвы

Газета.Ru
2 часа назад

Столичный департамент транспорта объявил о введении ограничения скорости в 30 км\ч на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках.

На четырех улицах Москвы скорость ограничат до 30 км/ч
Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВалерий Шарифулин/ТАСС

Введение нового скоростного режима объяснили тем, что на этих улицах много популярных заведений, офисов и кафе, между которыми перемещается очень большое количество людей. В дептрансе подчеркнули, что ограничение скорости не вызовет появление пробок, поскольку средняя скорость днем в центре города не превышает 30 км/ч.

Также в департаменте отметили, что по итогам сбора предложений по изменению скорости в городе 70% приславших ответ выступили за снижение. Рядом с фудмоллом Депо и на Патриарших прудах уже действуют зоны с ограничением в 30 км/ч.

«На большинстве улиц — максимальная разрешенная скорость 60 км/ч. Если для магистралей с 6 полосами это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре просто опасно. После изменений аварий с пешеходами будет намного меньше», — объяснили в дептрансе, почему нельзя оставить обычный скоростной режим.

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