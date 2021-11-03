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АвтоВАЗ вновь уходит на простой с 8 ноября

Car.ru
54 минуты назад

Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ снова приостанавливает выпуск транспортных средств. С 8 ноября текущего года конвейеры завода будут остановлены.

АвтоВАЗ вновь остановит конвейер
Фото: ТАССТАСС

Нехватка полупроводниковых микросхем стала настоящей проблемой для всех участников автомобильного рынка. Покупатели вынуждены принимать повышенные прайс-листы, а производители сталкиваются с большим количеством заказов, которые невозможно реализовать в краткие сроки.

Более тяжелая ситуация наблюдается из-за того, что на производственных площадках не хватает комплектующих для организации планового выпуска. АвтоВАЗ в очередной раз сталкивается с необходимостью приостанавливать конвейер.

В связи с отсутствием комплектующих руководство завода АвтоВАЗ приняло решение о простое, который запланирован на 8 и 9 ноября этого года. Известно, что в указанный период работники предприятия получат компенсацию в размере 2/3 средней заработной платы - но только те, кто специализируется на выпуске автомобилей, обеспечении и обслуживании производства в СКП Kalina.

Автоновости,СКР,Автоваз,
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