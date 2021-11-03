АвтоВАЗ вновь остановит конвейер

Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ снова приостанавливает выпуск транспортных средств. С 8 ноября текущего года конвейеры завода будут остановлены.

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Нехватка полупроводниковых микросхем стала настоящей проблемой для всех участников автомобильного рынка. Покупатели вынуждены принимать повышенные прайс-листы, а производители сталкиваются с большим количеством заказов, которые невозможно реализовать в краткие сроки.

Более тяжелая ситуация наблюдается из-за того, что на производственных площадках не хватает комплектующих для организации планового выпуска. АвтоВАЗ в очередной раз сталкивается с необходимостью приостанавливать конвейер.