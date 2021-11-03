До 30 км в час: москвичам придется снизить скорость

В центре Москвы официально изменят разрешенную скорость движения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на нескольких улицах автомобилистам придется ездить со скоростью не более 30 км/ч.

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«Разрешенную скорость изменят в центре Москвы — на Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной, а также в прилегающих к ним переулках», — заявили в ведомстве.

В ЦОДД подчеркнули, что сейчас на большинстве улиц столицы разрешена скорость движения в 60 км/ч. И если это удобно «для магистралей с шестью полосами», то для «улицы с большим пешеходным трафиком в центре — опасно». Такая мера, уверены в ведомстве, поможет снизить число аварий с участием пешеходов в разы.