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До 30 км в час: москвичам придется снизить скорость

Елена Прошина
1 час назад

В центре Москвы официально изменят разрешенную скорость движения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на нескольких улицах автомобилистам придется ездить со скоростью не более 30 км/ч.

До 30 км в час: москвичам придется снизить скорость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разрешенную скорость изменят в центре Москвы — на Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной, а также в прилегающих к ним переулках», — заявили в ведомстве.

В ЦОДД подчеркнули, что сейчас на большинстве улиц столицы разрешена скорость движения в 60 км/ч. И если это удобно «для магистралей с шестью полосами», то для «улицы с большим пешеходным трафиком в центре — опасно». Такая мера, уверены в ведомстве, поможет снизить число аварий с участием пешеходов в разы.

Еще в мае этого года ЦОДД объявил сбор предложений по изменению скорости в городе и 70% участников опроса поддержали изменение. При этом на большинстве указанных улиц средняя дневная скорость и так не превышает 30 км/ч, поскольку они ограничены парковками, поворотами и большим количеством переходов, отметили в ведомстве.

Автоновости,ИТАР-ТАСС,
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