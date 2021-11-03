Минпромторг разработает порядок выдачи лицензий на экспорт азотных удобрений

"Минпромторг России разработает приказ, определяющий порядок выдачи лицензии на экспорт, который также будет согласован с Минсельхозом России . Затем объемы экспортных поставок азотных и сложных азотосодержащих удобрений будут распределены между компаниями. Установленные ограничения на вывоз - 5,9 млн тонн для азотных и 5,35 млн тонн для сложных удобрений - позволяют говорить, что российские компании смогут как выполнить обязательства по экспорту, так и обеспечить внутренний рынок. Отметим, что эти цифры сопоставимы с объемами экспорта за предыдущий период",- отметили в министерстве.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство вводит на полгода ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить подорожания продуктов. Премьер уточнил, что для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн. По словам главы правительства, рост цен на природный газ уже вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может отразиться и на России. Чтобы избежать этого, кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина принял ряд мер. В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа, отметил он.