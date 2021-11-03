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Депутат Госдумы внес 5 предложений по наведению порядка на дорогах

Вероника Полынина
3 ноября

Депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал сторонников отмены нештрафуемого порога скорости «оставить в покое» автомобилистов и навести порядок на дорогах.

Депутат назвал пять способов навести порядок на дорогах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Чем вводить людей в заблуждение мнимыми «выводами», выплесните энергию в наведение порядка на дорогах, добейтесь логики в вопросе соответствия дорожных знаков разметке», - написал Нилов в своем телеграм-канале.

По словам Нилова, прежде всего следует избавиться от «неоправданного и искусственно заниженного скоростного режима», который нередко практикуется не ради безопасности на дорогах, а «исключительно для пополнения казны субъекта». Как считает депутат, отмена нештрафуемого порога скорости преследует те же цели.

На четырех улицах Москвы скорость ограничат до 30 км/ч

Он также призвал убрать дорожные камеры, «намеренно установленные на дорожных участках-ловушках и фиксирующие не столько нарушения ПДД, сколько штрафы и перспективные планы по выполнению «бюджетной задачи».

Также, по мнению депутата, необходимо установить на скоростных трассах пешеходные переходы по кнопочному запросу там, где это необходимо, и разделить встречные потоки «эффективными современными отбойниками».

«Порядка на дорогах будет больше. Да и результативности в борьбе за повышение безопасности дорожного движения - тем более», - написал Нилов.

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали о планах снизить до 30 км/ч разрешенную скорость на ряде улиц в центре Москвы — Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной, а также в прилегающих к ним переулках.

Автоновости,Ярослав Нилов,Госдума,
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