Новый КоАП защитит водителей от ложных штрафов

"Главная проблема – нечеткий снимок с некачественной видеокамеры не позволяет со стопроцентной уверенностью определить номер автомобиля. Это, например, приводит к тому, что штрафы за нарушения скоростного режима приходят с видеокамер, расположенных на тех трассах, по которым данный автомобиль в указанные дату и время не проезжал. Это водителю и приходится доказывать в суде", - пояснила Рукавишникова.