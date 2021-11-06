В ГИБДД раздали водителям советы по подготовке к холодам

ГИБДД Москвы предупредила водителей о скором начале холодного сезона и раздала рекомендации водителям о том, как подготовить свой автомобиль к зимнему периоду. Об этом пишут «Известия».

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Эксперты подчеркивают, что в холодное время года зачастую проявляются поломки, которые обычно не заметны при эксплуатации автомобиля летом. Прежде всего водителям рекомендуют проверить исправность тормозной системы — провести тесты на СТО и, в случае сомнений, заменить изношенные детали. Кроме того, важно заранее протестировать систему запуска двигателя и убедиться в работоспособности аккумулятора.

Помимо этого, важно помнить о замене технических жидкостей. Жителям северных районы советуют заменить масло на зимнее. Оно будет меньше густеть при минусовой температуре и сможет обеспечить более легкое проворачивание коленчатого вала при запуске двигателя. Также необходимо заменить стеклоомывающую жидкость, причем сделать это лучше еще до наступления заморозков.

Немаловажный этап, отмечают эксперты, — замена резины. Перед монтажом, особенно, если шины остались с прошлого сезона, нужно проверить их на наличие проколов и трещин. Также необходимо убедиться, что глубина протекторов составляет больше четырех миллиметров, что является минимальной безопасной границей. Если глубина протекторов меньше этого показателя, их необходимо поменять на новые.

Специалисты отмечают, что средний срок безопасной эксплуатации шин — от пяти до десяти лет. При этом, если покрышкам больше десяти лет, использовать их нельзя вне зависимости от состояния. Сократить срок годности резины, подчеркивают специалисты, может неправильное хранение. Их следует держать в сухом и темном помещении при температуре от десяти градусов тепла.