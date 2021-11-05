Назван самый популярный автомобиль в России

С августа этого года бестселлером на российском авторынке остается Lada Vesta, сообщило агентство «Автостат».

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В октябре было реализовано 10,3 тыс. автомобилей семейства Lada Vesta. Другие две модели, которые входят в тройку лидеров авторынка в 2021 году, в октябре покупали не столь активно: продажи Lada Granta составили 7,3 тыс. ед., Kia Rio — 7 тыс. ед. Бестселлеры Hyundai, модели Solaris и Creta, были реализованы в меньшем количестве — 5,3 тыс. и 5 тыс. ед. соответственно.

Звание лидера Lada Vesta сохраняет третий месяц подряд. Это во многом связано с дефицитом полупроводников, который сказывается на темпах производства самого доступного автомобиля «АвтоВАЗа» — Lada Granta.