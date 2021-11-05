Водителей предупредили о самом коварном штрафе

Штраф за непристегнутый ремень составляет от 500 до 3000 рублей. Он может начисляться неограниченное количество раз в день.

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«Согласно ст. 12.16 КоАП, за непристегнутый ремень безопасности у водителя полагается штраф 1 тысяча рублей. Следует помнить, такое наказание может применяться неограниченное количество раз за один день», — сообщает портал Autonews.

Отмечается, что за непристегнутого пассажира водитель также должен будет заплатить 1 тысячу рублей, самому пассажиру полагается штраф в размере 500 рублей. Штраф за перевозку ребенка, не пристегнутого ремнем безопасности, составляет 3 тысячи рублей.

В ряде регионов России появились новые камеры, которые распознают отсутствие ремня и у водителя, и у пассажира даже в темное время суток.

«Постановления приходят с каждого комплекса, который зафиксирует это нарушение, и никаких ограничений по количеству „писем счастья“ в день нет», — отмечается на сайте.