Apple наняла экс-инженера Tesla для работы над электрокаром

Компания Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, который занимался созданием беспилотного автомобиля, для работы над собственным проектом электрокара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: redmondpie.com redmondpie.com

По данным агентства, Мур будет работать над программным обеспечением автомобиля под руководством своего бывшего коллеги из Tesla Стюарта Бауэрса. Компания никак не комментирует информацию о разработке автомобиля.

Сообщалось, что Apple собирается начать производство своего первого автомобиля в 2024 году.

Знакомые с планами «яблочников» источники уточнили, что речь идет именно о массовом производстве электрокаров. По их словам, в настоящее время Apple ведет переговоры с корейскими и японскими автопроизводителями и поставщиками компонентов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Apple запатентовала несколько автомобильных технологий, которые могут появиться в их электрокаре. Один из патентов предполагает наличие системы, которая избавляет пассажиров от укачивания.