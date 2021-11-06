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Apple наняла бывшего инженера Tesla для работы над своим электрокаром

Газета.Ruиещё 1
33 минуты назад

Компания Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, который занимался созданием беспилотного автомобиля, для работы над собственным проектом электрокара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple наняла экс-инженера Tesla для работы над электрокаром
Фото: redmondpie.comredmondpie.com

По данным агентства, Мур будет работать над программным обеспечением автомобиля под руководством своего бывшего коллеги из Tesla Стюарта Бауэрса. Компания никак не комментирует информацию о разработке автомобиля.

Сообщалось, что Apple собирается начать производство своего первого автомобиля в 2024 году.

Знакомые с планами «яблочников» источники уточнили, что речь идет именно о массовом производстве электрокаров. По их словам, в настоящее время Apple ведет переговоры с корейскими и японскими автопроизводителями и поставщиками компонентов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Apple запатентовала несколько автомобильных технологий, которые могут появиться в их электрокаре. Один из патентов предполагает наличие системы, которая избавляет пассажиров от укачивания.

В начале 2021 года стало известно о заключении сделки между Apple и Hyundai о совместном производстве «яблочного» электрокара. Уже тогда указывались планы выпустить «бета-версию» автомобиля в 2022 году, а массовое производство — в 2024-ом.

Автоновости,Hyundai,Tesla,Кристофер Мур,Apple,Bloomberg,Газета.Ru,
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