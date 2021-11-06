Lada Vesta лидирует по продажам на российском рынке

Cамым продаваемым автомобилем в России на протяжении последних месяцев является Lada Vesta

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что тройку самых популярных новых автомобилей в России по итогам продаж за девять месяцев текущего года образуют Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio. В октябре, согласно официальной информации производителей, была продана 10 261 Веста, 7273 Гранты и 6983 Рио. Следом идёт Hyundai с седаном Solaris, который разошёлся тиражом 5323 экземпляра, и кроссовером Creta, который нашёл 5088 покупателей.

По данным агентства «Автостат», после Hyundai в списке идут лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, которые продаются примерно в таких же объёмах, что и раньше — тем более что в начале октября компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о снижении объёмов производства на своих заводах в ближайшие месяцы. Таким образом, утверждают аналитики, самой продаваемой моделью в России по итогам октября стала отечественная Lada Vesta, причём она сохраняет этот титул уже три месяца подряд — начиная с августа нынешнего года.