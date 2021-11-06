Lada Vesta лидирует по продажам на российском рынке

Cамым продаваемым автомобилем в России на протяжении последних месяцев является Lada Vesta
Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что тройку самых популярных новых автомобилей в России по итогам продаж за девять месяцев текущего года образуют Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio. В октябре, согласно официальной информации производителей, была продана 10 261 Веста, 7273 Гранты и 6983 Рио. Следом идёт Hyundai с седаном Solaris, который разошёлся тиражом 5323 экземпляра, и кроссовером Creta, который нашёл 5088 покупателей.
По данным агентства «Автостат», после Hyundai в списке идут лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, которые продаются примерно в таких же объёмах, что и раньше — тем более что в начале октября компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о снижении объёмов производства на своих заводах в ближайшие месяцы. Таким образом, утверждают аналитики, самой продаваемой моделью в России по итогам октября стала отечественная Lada Vesta, причём она сохраняет этот титул уже три месяца подряд — начиная с августа нынешнего года.
Лидерство Весты во многом связано с глобальным дефицитом микроэлектроники, из-за которого АвтоВАЗ вынужден периодически останавливать производство на своей тольяттинской площадке, где выпускается Granta. При этом Vesta собирается в Ижевске, где остановок производства в последние месяцы не было. Однако если рассматривать временной отрезок с начала года, то лидировать будет Гранта, объем реализации которой за этот период составил 98 259 экземпляров. Vesta в таком случае будет на втором месте — с 93 121 автомобилем.