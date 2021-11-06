Porsche научится предсказывать поломки автомобилей

Немецкая компания Porsche разрабатывает компьютерный алгоритм обработки данных, который позволит выполнять ремонт или замену деталей автомобиля превентивно — ещё до того, как поломка станет неизбежной. Предполагается, что система будет собирать сведения о состоянии конкретных узлов и агрегатов в реальном времени и сравнивать их с некими референсными значениями. Технология углубленной самодиагностики уже применяется в пневмоподвеске электрокара Taycan.

Инженеры Porsche рассчитывают, что сбор и анализ данных позволит контролировать износ деталей и выявлять проблемы до того, как они станут заметны для традиционных методов инструментальной диагностики. Эксперимент по внедрению цифровых двойников уже реализуется посредством анализа данных пневматической подвески электрического седана Porsche Taycan. Для этого около половины владельцев Тайкана дали своё согласие на анонимный сбор и обработку данных с датчиков подвески и статистики вождения.