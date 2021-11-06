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Porsche научится предсказывать поломки автомобилей

Motor.ru
1 час назад

Немецкая компания Porsche разрабатывает компьютерный алгоритм обработки данных, который позволит выполнять ремонт или замену деталей автомобиля превентивно — ещё до того, как поломка станет неизбежной. Предполагается, что система будет собирать сведения о состоянии конкретных узлов и агрегатов в реальном времени и сравнивать их с некими референсными значениями. Технология углубленной самодиагностики уже применяется в пневмоподвеске электрокара Taycan.

Porsche научится предсказывать поломки автомобилей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Инженеры Porsche рассчитывают, что сбор и анализ данных позволит контролировать износ деталей и выявлять проблемы до того, как они станут заметны для традиционных методов инструментальной диагностики. Эксперимент по внедрению цифровых двойников уже реализуется посредством анализа данных пневматической подвески электрического седана Porsche Taycan. Для этого около половины владельцев Тайкана дали своё согласие на анонимный сбор и обработку данных с датчиков подвески и статистики вождения.

На основе анализа комплексной информации система рассчитывает пороговые значения износа узлов и агрегатов, а затем, если электроника делает вывод о скором выходе из строя тех или иных деталей, водитель получит сообщение на экране мультимедийной системы о необходимости обратиться в авторизованный сервисный центр Porsche. В перспективе такой алгоритм обработки данных позволит на основе анализа сервисной истории разных автомобилей делать вывод о необходимости ремонта и без аппаратных датчиков.

Автоновости,Porsche,
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