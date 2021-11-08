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"Ездят как велосипеды": в Казахстане начали задерживать машины с российскими номерами

Газета.Ruиещё 1
29 минут назад

На северо-западе Казахстана начали проверку автомобилей с российскими номерами, в случае отсутствия у транспортных средств казахстанской регистрации машины водворяют на специальные стоянки. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

В Казахстане начали задерживать авто с российскими номерами
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В соцсетях водители эвакуированных авто жалуются, что «никаких предупреждений не было», машину просто забирают на штрафстоянку.

Местные жители во многом поддержали инициативу полиции, заявив, что российские автомобили ездят «как велосипеды, без документов», их владельцы «чувствуют свою безнаказанность перед видеокамерами».

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области пояснили, по какой причине происходит эвакуация автомобилей.

«На территории Казахстана запрещается участие в дорожном движении или эксплуатация транспортных средств, не прошедших государственную регистрацию. Сейчас полицейскими проводится проверка согласно полученной информации из Российской Федерации с запрещением эксплуатации транспортных средств», — заявили правоохранители.

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