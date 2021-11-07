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BMW 7-Series нового поколения получит автопилот третьего уровня

Motor.ruиещё 1
33 минуты назад

Директор по развитию компании BMW Франк Вебер рассказал, что представительский седан 7-Series следующего поколения получит систему автономного вождения третьего уровня автономности. Аналогичная система была анонсирована несколько лет назад для Audi A8 нынешнего поколения, однако из-за ограничений законодательства технологию пока нельзя омологировать ни в одной стране мира. Автопилот третьего уровня критикуют и юристы, поскольку бремя ответственности при ДТП в этом случае ляжет на автопроизводителя.

BMW 7-Series нового поколения получит автопилот третьего уровня
Фото: Motor.ruMotor.ru

Как рассказал Вебер в интервью изданию Forbes, BMW надеется внедрить автопилот третьего уровня в новой «семёрке», которая должна дебютировать в следующем году как автомобиль 2023 модельного года. Вероятно, система будет предлагаться на новой 7-Series в качестве опции, а затем появится и на вседорожнике iX. Скорее всего, можно будет ожидать, что технология появится в более доступных моделях баварской марки — в 5-Series следующего поколения, а после неё — в будущей «трёшке». С автопилотом третьего уровня автомобиль может разгоняться и тормозить, а также передвигаться самостоятельно при выполнении ряда условий.

Система Traffic Jam Pilot разработки Audi соответствует третьему уровню автономности по классификации SAE и позволяет седану A8 передвигаться в полностью автономном режиме на скоростных магистралях и многополосных шоссе. Автопилот разрешает не только убрать руки с руля, но и не требует постоянно смотреть на дорогу. Однако Audi так и не смогла омологировать систему, так как действующее законодательство закрывает таким машинам выезд на обычные дороги. По той же причине от автопилота третьего уровня отказалась Volvo — в компании решили сразу перейти к разработке более продвинутых комплексов.

Автоновости,Audi A8,Volvo,BMW,Audi,
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