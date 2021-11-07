Китайские электромобили подешевели в 3 раза за 10 лет

Специалисты Jato Dynamics провели исследование рынка китайских электромобилей. И оно показало очень интересные тенденции.

Например, теперь в конкретных цифрах стало ясно, насколько сильно снизились цены на экологичный транспорт в Поднебесной за последние годы. В ряде случаев китайские модели стали стоить в два раза дешевле европейских аналогов.

Если же говорить о сегменте «полноразмерных автомобилей», то их средняя цена и вовсе опустилась в 2,75 раза с 2011 года.

Сообщается, что главной причиной бурного роста рынка электромобилей является помощь со стороны государства. Главный толчок в этом направлении совершил министр науки и технологий КНР Вань Ган — он, будучи экс-работником Audi, активно занялся вытеснением европейских автомобилей с рынка.