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Китайские электромобили подешевели почти в 3 раза за последние 10 лет

Ferra.ru
1 час назад

Специалисты Jato Dynamics провели исследование рынка китайских электромобилей. И оно показало очень интересные тенденции.

Китайские электромобили подешевели в 3 раза за 10 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Например, теперь в конкретных цифрах стало ясно, насколько сильно снизились цены на экологичный транспорт в Поднебесной за последние годы. В ряде случаев китайские модели стали стоить в два раза дешевле европейских аналогов.

Если же говорить о сегменте «полноразмерных автомобилей», то их средняя цена и вовсе опустилась в 2,75 раза с 2011 года.

Сообщается, что главной причиной бурного роста рынка электромобилей является помощь со стороны государства. Главный толчок в этом направлении совершил министр науки и технологий КНР Вань Ган — он, будучи экс-работником Audi, активно занялся вытеснением европейских автомобилей с рынка.

Не менее важными оказались и госсубсидии, благодаря чему производство электромобилей стало стабильным и заметно более дешёвым.

Автоновости,Audi,
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