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Чем вызван всплеск продаж АвтоВАЗа на украинском рынке

Car.ru
49 минут назад

На территории Украины отмечается рост реализации авто марки Lada. До недавнего времени этот рынок считался потерянным для производителя АвтоВАЗ.

Чем вызван всплеск продаж АвтоВАЗа на украинском рынке
Фото: Car.ruCar.ru

В сентябре этого года компания АвтоВАЗ чуть не утратила позицию лидера на рынке России. В это время реализация транспортных средств марки в Украине демонстрирует новые рекорды. В первый месяц осени спрос здесь вырос почти в 3 раза, но в количественном соотношении достиг только 200 экземпляров.

С начала года по конце сентября в Украине было продано 1400 новых автомобилей Lada. Если сравнить данный показатель с результатом 2020 года, можно заметить рост почти в 4 раза. Такое повышение отмечается на фоне низкой базы предыдущего периода.

Активный рост не связан с дефицитом транспортных средств у других марок. Эксперты отмечают, что в отношении продукции АвтоВАЗ отмечает стабильный спрос в странах ближнего зарубежья, так как отличается надежностью и простым обслуживанием. Известно, что лидером продаж на рынке Украины является не Granta, как в России, а Vesta.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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