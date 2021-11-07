Чем вызван всплеск продаж АвтоВАЗа на украинском рынке

На территории Украины отмечается рост реализации авто марки Lada. До недавнего времени этот рынок считался потерянным для производителя АвтоВАЗ.

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В сентябре этого года компания АвтоВАЗ чуть не утратила позицию лидера на рынке России. В это время реализация транспортных средств марки в Украине демонстрирует новые рекорды. В первый месяц осени спрос здесь вырос почти в 3 раза, но в количественном соотношении достиг только 200 экземпляров.

С начала года по конце сентября в Украине было продано 1400 новых автомобилей Lada. Если сравнить данный показатель с результатом 2020 года, можно заметить рост почти в 4 раза. Такое повышение отмечается на фоне низкой базы предыдущего периода.