Минэкономики против отмены площадок в автошколах

Минэкономики не поддержало проект Министерства просвещения об упрощении требований к автошколам. Как сообщает «Коммерсантъ», в раскритикованном проекте приказа содержалось предложение отметить жесткий норматив размера учебной площадки, аренда которой не по карману многим организациям – особенно в крупных городах. Без выполнения этого требования, введенного в 2014 году, организация не может получить образовательную лицензию.

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На сегодняшний день действует требование, обязывающее автошколы иметь площадку для учебной отработки маневров площадью 0,24 гектара. В Минпросвещения предложили отменить норматив, однако достаточных обоснований для этого не привели, считают в Минэкономики. Помимо этого, неясно, какой размер площадки следует считать «достаточным» для обучения. Эксперты опасаются, что без четкого указания появится множество новых автошкол и вовсе без площадок, и качество обучения резко снизится.

В этом же проекте содержались детали новых программ подготовки водителей. В частности, предусмотрено снятие запрета на обучение на магистралях, а также смещение фокуса на практические занятия в городе. Из-за спорного предложения о площадках судьба этих изменений также оказалась под вопросом.