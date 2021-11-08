«СберАвто» начал выкупать автомобили у физлиц

«СберАвто» — автомобильный маркетплейс Сбербанка — начал выкупать автомобили с пробегом у физических лиц. «Ведомости» со ссылкой на заявление генерального директора «СберАвто» Олега Голубцова сообщают, что в рамках запуска этого проекта маркетплейс уже выкупил около 50 автомобилей.

Услуга по выкупу автомобилей доступна пока только для жителей Москвы, но уже в 2022 году проект через сеть Сбербанка выйдет на федеральный уровень. Пока в выкуп принимаются леворульные машины в возрасте до 10 лет и с пробегом не более 200 тыс. км. Сообщается, что условия выкупа не распространяются на машины в аварийном состоянии, а также на авто, зарегистрированные на юрлиц.

Процесс выкупа начинается с оценки технического состояния автомобиля и с криминалистической проверки. Также специалисты «СберАвто» определяют рыночную стоимость машины, при этом клиенту предлагаются услуги выездной диагностики и оценки. Сделка по продаже проходит в отделении СберБанка. Клиент получает договор купли-продажи, а деньги за автомобиль приходят на его расчетный счет.