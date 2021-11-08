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«СберАвто» начал выкупать автомобили у физлиц

"Автостат Инфо"
34 минуты назад

«СберАвто» — автомобильный маркетплейс Сбербанка — начал выкупать автомобили с пробегом у физических лиц. «Ведомости» со ссылкой на заявление генерального директора «СберАвто» Олега Голубцова сообщают, что в рамках запуска этого проекта маркетплейс уже выкупил около 50 автомобилей.

«СберАвто» начал выкупать автомобили у физлиц
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"

Услуга по выкупу автомобилей доступна пока только для жителей Москвы, но уже в 2022 году проект через сеть Сбербанка выйдет на федеральный уровень. Пока в выкуп принимаются леворульные машины в возрасте до 10 лет и с пробегом не более 200 тыс. км. Сообщается, что условия выкупа не распространяются на машины в аварийном состоянии, а также на авто, зарегистрированные на юрлиц.

Процесс выкупа начинается с оценки технического состояния автомобиля и с криминалистической проверки. Также специалисты «СберАвто» определяют рыночную стоимость машины, при этом клиенту предлагаются услуги выездной диагностики и оценки. Сделка по продаже проходит в отделении СберБанка. Клиент получает договор купли-продажи, а деньги за автомобиль приходят на его расчетный счет.

Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов источника, вся сделка, от осмотра машины до перечисления денег, занимает несколько часов. Примечательно, что, как пишут «Ведомости», первые выкупленные «СберАвто» автомобили были перепроданы не позднее, чем через четыре часа после размещения об их продаже на маркетплейсе.

Автоновости,Олег Голубцов,Сбербанк России,Ведомости,
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