Объявлена стоимость обновленного Mazda CX-5

В Японии стартовали продажи обновленного Mazda CX-5. Кроссовер слегка изменился внешне, обзавелся улученной подвеской и доработанной автоматической коробкой передач, но при этом сохранил прежнюю моторную гамму. Японские дилеры марки уже открыли прием заказов: версия с базовым двухлитровым агрегатом мощностью 156 лошадиных сил стоит от 2 678 500 иен (почти 1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу), а вариант с 190-сильным двигателем 2.5 оценен в 3 201 000 иен (два миллиона рублей).

Фото: Mazda.co.jp Mazda.co.jp

Обновленный Mazda CX-5 дебютировал в сентябре этого года. Тогда стало известно, что кроссовер получил новый дизайн радиаторной решетки с трехмерным узором вместо «сетки», более крупный воздухозаборник спереди, а также фары и фонари с горизонтальными диодными полосками. Для версий с турбомотором стали доступны вставки из красного дерева в салоне и черные глянцевые элементы декора.

В палитре появился новый цвет кузова — бежевый металлик Zircon Sand.

Ранее сообщалось, что CX-5 теперь по умолчанию полноприводный: система i-Activ AWD с муфтой подключения задней оси положена даже модели в начального уровня. Также предусмотрена система выбора режимов движения Drive Select (Mi-Drive), которая позволяет в один клик подобрать наиболее подходящие настройки для конкретных дорожных условий.

Помимо упомянутых бензиновых моторов объемом 2,0 и 2,5 литра в гамму входит прежний турбодизель 2.2, который развивает 200 лошадиных сил — дизельная модификация в Японии стоит от 2 997 500 иен (1,88 миллиона рублей).

В начале 2022 года обновленный CX-5 доберется до европейского рынка, а позже, вероятно, и до России. Пока же в нашей стране продается дорестайлинговая модель, которая стоит от 1,9 миллиона рублей.