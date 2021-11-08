Названы самые популярные иномарки в России

Модель Kia Rio возглавила рейтинг иномарок российской сборки. К середине 2021 года в стране насчитывалось 939 тыс. автомобилей этого семейства, сообщает агентство «Автостат». Rio производится в России с 2006 года, сейчас модель стоит от 965 тыс. руб.

Фото: Kia Kia

На втором месте в рейтинге идет модель другой корейской марки — Hyundai Solaris (873 тыс. ед.). Она выпускается в РФ с 2010 года, сейчас цены стартуют от 890 тыс. руб. Топ-3 замыкает Renault Logan, которая производится с 2005 года (755 тыс. ед.; цена от 734 тыс. руб.).

По состоянию на середину 2021 года в России насчитывалось 12,7 млн иномарок локальной сборки, что составляет 28% от общего количества легковых автомобилей в стране.