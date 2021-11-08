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ГИБДД объяснила, кому не нужно покупать ОСАГО

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад

Госавтоинспекция перечислила, владельцам каких транспортных средств в России не требуется приобретать полис ОСАГО. Эти положения регулируются Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

ГИБДД объяснила, кому не нужно покупать ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обязанность по страхованию не распространяется на владельцев техники, максимальная конструктивная скорость которой составляет не более 20 км/ч. Транспортное средство не предназначено для движения по дорогам общего пользования и не подлежит государственной регистрации. Оно зарегистрировано в иностранном государстве (при этом нужен полис международных систем страхования).

Также полис ОСАГО не нужен для прицепов к легковым автомобилям и транспортных средств, в конструкции которых применены гусеничные, полугусеничные, санные и иные неколесные движители.

Во всех остальных случаях, напомнили в ГИБДД, требуется оформить обязательную «автогражданку», в противном случае владельцам транспортных средств придется заплатить административный штраф в размере 800 руб.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что стоимость ОСАГО вырастет на 25% из-за новых опций.

Автоновости,ГИБДД,Газета.Ru,
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