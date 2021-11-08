Завод Nissan увеличит объем производства на 20%

Завод «Ниссан» в Санкт-Петербурге в ноябре этого года переходит на двухсменный режим работы и на 20% увеличит объем производства.
Как сообщает российский офис Nissan, такое решение было принято «в связи с восстановлением рынка и ростом продаж автомобилей». При чем решение об увеличении объемов производства было принято еще летом этого года.
Как стало известно «Автостат Инфо» из сообщения Nissan, в компании считают, что сейчас «остро необходимо увеличивать объемы производства». Для этого на заводе введена вторая смена и дополнительно набраны 300 человек. Таким образом, сейчас на заводе трудятся 1926 человек.
По данным Nissan, за первые девять месяцев 2021 года предприятие выпустило 30 526 машин, на 17% больше, чем годом ранее — 26 058 ед. Рост производственных показателей составил в третьем квартале этого года +5%, всего было произведено 10 557 машин (годом ранее — 10 039 шт.).
В компании отмечают также, что за три квартала 2021 года поставки автомобилей в Беларусь и Казахстан увеличились более, чем вдвое (на 119% в Беларусь, и на 117% в Казахстан). Только в третьем квартале в Беларусь было поставлено, более чем в 4 раза больше годом ранее (429 автомобилей против 109), в Казахстан – в три раза больше прошлогоднего результата (709 автомобилей против 246).