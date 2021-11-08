Завод Nissan увеличит объем производства на 20%

Завод «Ниссан» в Санкт-Петербурге в ноябре этого года переходит на двухсменный режим работы и на 20% увеличит объем производства.

Фото: Автостат Инфо Автостат Инфо

Как сообщает российский офис Nissan, такое решение было принято «в связи с восстановлением рынка и ростом продаж автомобилей». При чем решение об увеличении объемов производства было принято еще летом этого года.

Как стало известно «Автостат Инфо» из сообщения Nissan, в компании считают, что сейчас «остро необходимо увеличивать объемы производства». Для этого на заводе введена вторая смена и дополнительно набраны 300 человек. Таким образом, сейчас на заводе трудятся 1926 человек.

По данным Nissan, за первые девять месяцев 2021 года предприятие выпустило 30 526 машин, на 17% больше, чем годом ранее — 26 058 ед. Рост производственных показателей составил в третьем квартале этого года +5%, всего было произведено 10 557 машин (годом ранее — 10 039 шт.).