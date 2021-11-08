Москвич поделился «идеальной схемой» каршеринга

Мужчина из Москвы рассказал о людях, создавших «идеальную схему» каршеринга. Своими наблюдениями он поделился в группе Facebook «Airport/Sokol Da Neighborhood».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Москвич заявил, что раскрыл способ, которым пытаются обхитрить систему каршеринга, наблюдая за сотрудниками бизнес-центра «Аэропорт».

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«Каждый день с утра приезжают сотрудники фирм-арендаторов. Ставят в самый дальний ряд машины каршеринга, завершают сессию и уходят на работу», — рассказал автор поста.

Вместе с тем он отметил, что арендованные автомобили оставляют в дальнем ряду расположенной рядом недалеко от бизнес-центра стихийной парковки. Другие машины тут же «запирают» их, не давая выехать. Так, складывается ситуация, в которой каждый такой автомобиль формально готов для новых поездок, но на деле использовать его другой водитель не может.

Кроме того, житель столицы подчеркнул, что автовладельцы, перегораживающие выезд машинам каршеринга, не оставляют под лобовым стеклом контактов, по которым с ними можно связаться. Он также написал, что на ГИБДД и эвакуатор в этой ситуации также не стоит рассчитывать, поскольку формально территория стихийной парковки является территорией жилого дома, а не бизнес-центра.

Автор поста сделал вывод, что такая ситуация складывается не случайно, а местные сотрудники действуют по предварительной договоренности.

«Есть машина, "заначенная" автомобилем друга. Даже если кто-то ее пытается арендовать, то быстро сбрасывает, придя на место и попрыгав возле безнадежно запертого авто», — пояснил мужчина.

Помимо этого, он напомнил, что по вечерам спрос на аренду автомобилей заметно растет и путь до свободной машины может занять порядка 15 минут.

Пользователи рекомендовали жаловаться оператору каршеринга, чтобы тот в свою очередь применил санкции в отношении таких водителей или же вовсе убрал стихийную парковку с карт возможной стоянки.

«Я в этом случае бронирую машину и оставляю комментарий: "Не могу забрать, так как территория под шлагбаумом". Каршеринг на это моментально реагирует. В последний раз водителю позвонили буквально минут через пять, и он побежал переставлять», — подсказал один из комментаторов поста.