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В правительстве поддержали законопроект ЕР об отмене обязательного техосмотра

Газета.Ru
1 час назад

Правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного прохождения техосмотра, сообщает ТАСС.

Правительство согласно отменить обязательный техосмотр
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

Согласно документу, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.

Законопроект подготовили Андрей Турчак, замруководителя фракции «Единой России» Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Ранее инициативу одобрила Госдума, а также правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

По официальным данным, на данный момент в РФ около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

Автоновости,Андрей Кутепов,Евгений Москвичев,Марат Хуснуллин,Сергей Неверов,Андрей Турчак,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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