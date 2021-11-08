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Компания Ford представит новое кросс-купе Evos на автосалоне в Гуанчжоу

Car.ru
54 минуты назад

Американский бренд Ford готовится представить свое новое кросс-купе Evos. Разработчики решили привезти автомобиль на ближайшую выставку в Гуанчжоу, которая состоится в этом месяце.

Новое кросс-купе Ford Evos представят в Гуанчжоу
Фото: FordFord

Примечательно, что принимать предзаказы на новинку дилеры начали еще до премьеры - в сентябре. Первые экземпляры ТС обещают доставить клиентам уже после выставки в Гуанчжоу.

Длина нового купе-кроссовера Evos составляет 4 920 мм, а колесную базу растянули на 2 945 мм. Благодаря габаритам, новинку можно отнести к SUV-D сегменту, а дополнительное пространство и увеличенные габариты сделают авто более комфортным для пассажиров и водителя.

Передняя часть ТС выполнена с учетом современных тенденций, решетка радиатора стала большей по размерах, фары - более узкими, а бампер - более массивным. Дополнили дизайн оригинальные колеса на 20 дюймов.

Ford

В салоне авто добавили новый мультимедиа комплекс, виртуальную приборную панель и яркие акценты. Под капотом разместили турбированный силовой агрегат на 2 литра, отдача которого достигает 238 л.с. В паре предложат автоматическую КПП на 8 ступеней.

В базовой комплектации модель Evos получила ценник в 227 800 юаней (2,5 млн рублей).

Автоновости,Ford,
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