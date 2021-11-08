Правительство поддержало отмену техосмотра

Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра, внесенный в Госдуму «Единой Россией», но предложило доработки, чтобы документ соответствовал регламенту Таможенного союза. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает сделать техосмотр добровольным для легковых автомобилей и мототранспорта, принадлежащих физлицам и используемых ими исключительно в личных целях.

Если закон примут, его действие не будет распространяться на такси и личный транспорт, используемый в служебных целях. Кроме того, без техосмотра будет не обойтись при постановке авто на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В кабмине указали, что, по техническому регламенту Таможенного союза, проверка авто осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения, и только после этого конструкцию можно модифицировать. За этим, по регламенту ТС, должна последовать проверка безопасности измененной конструкции и техосмотр. В правительстве предложили уточнить это в законопроекте.

Летом 2021-го в РФ уже смягчали связанные с техосмотром правила, отвязав получение ОСАГО от прохождения ТО. Страховой полис теперь можно получить без предъявления диагностической карты о прохождении техосмотра.

В ГИБДД привели статистику, согласно которой из примерно двух миллионов ДТП на аварии из-за технической неисправности приходится всего две тысячи случаев.