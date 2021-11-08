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Автомобилистам Москвы порекомендовали сменить резину на зимнюю

ТАССиещё 2
2 часа назад

Столичная Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам поменять резину с летней на зимнюю из-за грядущих заморозков и возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Автомобилистам Москвы порекомендовали сменить резину на зимнюю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер. Возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте", - говорится в сообщении.

Пешеходам тоже нужно быть аккуратными: идти медленнее, приспустить капюшоны при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы в одежде.

Автоновости,ГИБДД,
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