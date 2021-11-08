Автомобилистам Москвы порекомендовали сменить резину на зимнюю

"Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер. Возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте", - говорится в сообщении.