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В ГИБДД экстренно обратились к автомобилистам

Вероника Полынина
1 час назад

В Госавтоинспекции Москвы призвали столичных автолюбителей срочно сменить летнюю резину на зимнюю.

«Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер, возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте», - говорится в сообщении в телеграм-канале ГИБДД.

В Госавтоинспекции также напомнили, что пассажирам в плохую погоду необходимо быть внимательнее при переходе проезжей части: замедлять шаг, снимать капюшоны, смотреть по сторонам и использовать светоотражающие элементы.

В Москве в ближайшие сутки ожидается мокрый снег, гололедица и порывистый ветер. По данным синоптиков, сегодня ночью температура в Москве опустится ниже нуля, ожидаются порывы ветра до 17 м/с и мокрый снег. Во вторник ожидается дальнейшее понижение температуры и сильная гололедица.

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