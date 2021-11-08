В ГИБДД экстренно обратились к автомобилистам

«Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер, возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте», - говорится в сообщении в телеграм-канале ГИБДД.