В России подскочили цены на подержанные авто

Стоимость автомобилей с пробегом в России за сентябрь и октябрь выросла на 4–14% в сравнении с августом. Об этом со ссылкой на данные онлайн-сервисов объявлений «Авито авто», «Авто.ру» и «Дром.ру» пишут «Ведомости».

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Так, по данным, предоставленным изданию, в мае текущего года средняя цена автомобиля с пробегом массового сегмента в России составляла 444 812 рублей, а к августу она поднялась до 450 006 рублей.

Осенью же цены на подержанные машины стали расти куда быстрее. И в октябре средняя цена автомобиля с пробегом составила уже 515 014 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 47,1%.

По мнению экспертов, рост цен на вторичном автомобильном рынке связан с увеличением стоимости новых машин из-за дефицита. И предпосылок к тому, чтобы рост цен остановился, сегодня просто нет. Такая ситуация сохранится как минимум до конца текущего года, прогнозируют опрошенные News.ru эксперты.

При этом участники рынка отметили, что наиболее востребованными автомобилями с пробегом у россиян являются LADA Priora, LADA Granta, LADA Kalina, Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Vesta, Toyota Corolla и LADA 2114 Samara.