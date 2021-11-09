Mercedes-Benz «химичит» с выбросами?

Немецкая некоммерческая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала отчет, в котором говорится, что она нашла в современном Mercedes-Benz E-Class W213 в варианте с дизельным мотором класса Евро-6 восемь незаконных обходных устройств, которые в комплексе работают на занижение показателей выбросов в определенных режимах работы.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Шесть устройств действуют в составе каталитического конвертера SCR (он снижает выбросы оксидов азота NOx), еще два встроены в систему рециркуляции выхлопных газов. Обходчики нашли на Mercedes-Benz E350d выпуска 2016 года с двигателем OM642.

Представитель DUH Феликс Домке сообщил, что устройства включаются в режимах, близких к сертификационным тестам, но в реальных условиях выбросы оксидов азота увеличиваются в 5 раз. Одно из систем значительно снижает количество впрыскиваемого в выхлопную систему раствора мочевины, который как раз и нейтрализует оксиды азота.

Власти Германии исследование DUH не поддержали и утверждают, что выявленные устройства к незаконным не относятся, пишет газета Automobilwoche.

Напомним, в 2018 году Mercedes-Benz отозвал в Европе 800 тысяч седанов и универсалов C-Class, а также кроссоверов GLC-Class из-за аналогичного скандала с обходчиками на дизельных моторах. E-Class под отзыв не попадал.

В 2017-м Mercedes-Benz по такой же причине отзывал вэны Mercedes-Benz Vito.