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Новый российский бронеавтомобиль "ВПК-Урал" показали на видео

Газета.Ru
2 часа назад

Оборонное предприятие «Военно-промышленная компания» (ВПК) опубликовало в Facebook видео с многоцелевым бронеавтомобилем «ВПК-Урал» и рассказало об особенностях модели.

Новый российский бронеавтомобиль показали на видео
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Полноприводный броневик может стать базой для создания линейки различных автомобилей: к примеру, командно-штабной (с установленным оборудованием связи и радиоэлектронной борьбы), или, благодаря большому заброневому объему, военной скорой помощи для эвакуации раненых.

«ВПК-Урал» оснащается дизельным мотором «ЯМЗ-536» мощностью 360 л. с., который сочетается с автоматической трансмиссией. На шоссе броневик массой 14,5 тонны способен разгоняться до 100 км/ч. Длина пикапа составляет 6500 мм, ширина — 2 550 мм, высота — 2 800 мм. Дорожный просвет равен 400 мм.

Отмечается, что в конструкции автомобиля используются узлы и агрегаты серийного производства, которые хорошо показали себя в ходе долгой эксплуатации армейских автомобилей, это существенно снижает их стоимость.

Автоновости,ВПК,
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