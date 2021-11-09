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10-балльные пробки и ледяные авто: в России наступил «День жестянщика»

Елена Прошина
2 часа назад

Утро 9 ноября во многих городах России началось с неприятной природной аномалии. По улицам городов Центральной части страны прошелся ледяной дождь, который превратил машины в сосульки, а дороги в настоящий каток.

10-балльные пробки и ледяные авто: в России наступил «День жестянщика»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 ноября синоптики предупреждали о резком похолодании в регионе, гололеде и мокром снеге — об этом, в частности, заявлял сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram. Судя по погоде, в Россию пришел так называемый «День жестянщика» — на дорогах стало опасно, а автолюбители начали осаждать шиномонтажки, чтобы установить зимнюю резину.

Однако ледяные дожди обрушились не только на Центральную часть страны — один из таких прошел и по Хабаровску. Город накрыли смешанные осадки, а утром жителей ждали различные неприятные сюрпризы — от 2-3 мм корки льда на автостеклах до свисающих с них льдин, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

От хабаровчан в интернете появились различные видео — кто-то снял, как размораживал свой автомобиль, а кто-то заявил, что сделал выбору в пользу общественного транспорта.

Однако от пробок город это не спасло — в утренний час пик они достигали 10 баллов, а потому и стоимость такси серьезно выросла. Однако ходить пешком не мене опасно — покрыла все пешеходные дорожки.

Также в Еврейской автономной области из-за дождей обесточенными оказались 21 населенный пункт — лед оборвал линии электропередачи и повредил опоры ЛЭП. Позднее подачу электричества удалось восстановить в 12 поселках.

Автоновости,Евгений Тишковец,
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