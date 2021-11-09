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Законопроект об отмене обязательного техосмотра приняли во втором чтении

Газета.Ru
3 часа назад

Госдума рассмотрела закон об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта и приняла его во втором чтении, передают в сообществе «Синие Ведерки».

Законопроект об отмене обязательного техосмотра принят во втором чтении
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

Согласно новому закону, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам, а также используются в личных целях. Процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для такси и другого транспорта, используемого в коммерческих целях для перевозки пассажиров, она по-прежнему будет обязательной.

Проходить техосмотр не придется при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже машины, которая старше четырех лет.

По официальным данным, сейчас в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. Из них 27 млн машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

Автоновости,Госдума,
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