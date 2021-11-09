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В Госдуме поддержали законопроект об отмене техосмотра

Алиса Селезнёва
2 часа назад

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В Госдуме поддержали законопроект об отмене техосмотра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра, внесенный в Госдуму «Единой Россией». Документ предлагает сделать техосмотр добровольным для легковых автомобилей и мототранспорта, принадлежащих физлицам и используемых ими исключительно в личных целях.

При этом техосмотр обязаны будут проходить владельцы такси и личного транспорта, используемого в служебных целях. Кроме того, без техосмотра будет не обойтись при постановке авто на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Сегодня нижняя палата парламента рассмотрела законопроект в первом чтении. За документ высказалось большинство депутатов, присутствовавших на заседании.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится – в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они как и прежде будут обязаны проходить техосмотр», - приводит пресс-служба Госдумы слова спикера палаты Вячеслава Володина.

Ранее в России уже вступил в силу закон, отменяющий необходимость техосмотра для получения полиса ОСАГО.

Автоновости,Вячеслав Володин,Единая Россия,
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